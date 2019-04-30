شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مجاورته على المسرح.. رسالة حب من مى حلمى لزوجها محمد رشاد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مى حلمى زوجة المغنى محمد رشاد رسالة حب له بعد صعودها ومجاورتها له على خشبة المسرح أثناء إحياء حفلة شم النسيم داخل النادى الأهلى بالجزيرة.

ونشرت مى حلمى مقطع فيديو لزوجها عبر حسابها الشخصى وكتبت "من أحلى الحفلات اللى حضرتها فى حياتى حقيقى بجد حب الناس نعمة بكنوز الدنيا اللهم لك الحمد يارب عليها مى من بقكم عسل، شكرا على إنك خلتنى أحضر وشكرا على كل حاجة حلوة عملتهالى لحد النهارده ولبكرة ولكل يوم كل حاجة نعمة فى حياتى الحمد لله عليها".

وأضافت "الوقفة على المسرح صعبة مع انى بلسانى بس جمبك لازم أحترم شغلك ومكانك عشان ده مكانك، وشكرا إنك خلتنى النهاردة المس حب الناس أوى وخصوصا الأهلاوية".

Advertisements

يذكر أن المطرب محمد رشاد ومى حلمى احتفلا بزفافهما مؤخرا واقتصر الحفل على الأصدقاء المقربين لهما فقط، ومن ثم سافرا لمدينة دبى لقضاء شهر العسل.

ويتعاون رشاد مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبومه الجديد وهى "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق، ويعمل حاليًا محمد رشاد على اختيار أغانى الألبوم حاليًا، ليتم طرحه فى الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسى"، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.