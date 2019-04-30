شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الأهرامات وأبو الهول.. نجم الراب العالمى تايجا يقدم نفسه كآخر الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى تايجا يحلم بأن يتحول لأحد ملوك الفراعنة، وهو ما أوضحه النجم الشهير البالغ من العمر 29 عاما مؤخرا، حيث نشر تايجا على صفحته الشخصية صورة التقطها خلال زيارته لمصر وذلك من أمام أهرامات الجيزة.

علق تايجا على الصورة فكتب "أنا ملك، وذلك بغض النظر عن ما مررت به وما قمت به، أقدم نفسى لكم كملك.. آخر الملوك".

يذكر أن تايجا أحد أهم نجوم الراب فى العالم، ومن أبرز أغنياته "hookah" و"faded" و"floss in the bank" وغيرها.