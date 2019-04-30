شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجاوز المليار دولار × 5 أيام.. Thor يحتفى بفيلم avengers endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الممثل العالمى كريس هيمسورث بالنجاح الساحق الذى حققه فيلم الأكشن والخيال العلمى avengers endgame، الذى طرح الخميس الماضى فى دور العرض العالمية.



هيمسورث

ونشر هيمسورث صاحب شخصية Thor فى أحداث السلسلة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى وهو يحتفى بنجاح الفيلم، ويوجه الشكر للقاعدة الجماهيرية التى تتمتع بها السلسلة على مدار السنوات الماضية التى طرح فيها 21 فيلما مستوحى عن قصص الأبطال الخارقين.

Advertisements

ونجح فيلم Avengers End Game فى تحقيق أكبر افتتاحية للافلام على مر التاريخ بأكثر من مليار و200 مليون دولار خلال خمسة أيام من عرضه فى مختلف أنحاء العالم.

الفيلم تدور أحداثه عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض.



كريس هيمسورث

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.