شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء العمر يفاجئون "أحمد زاهر" فى المنزل للاحتفال بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة جمهوره ومتابعيه، المفاجأة التى تعرض لها أمس، على أيدي أصدقاءه الذين فاجئوه للاحتفال بعيد ميلاده فى المنزل.

ونشر زاهر صوراً من احتفاليه عيد ميلاده عبر حسابه الشخصى وكتب "أصحابى الجدعان أصدقاء العمر طبوا عليا فجأة الساعة 12 بليل وجايين يحتفلوا بعيد ميلادى أحلى مفاجأة، فرحتونى وأسعدتونى ربنا يخليكم ليا ويخلينا لبعض العمر كله، الصاحب الجدع ملوش مرتجع بموت فيكم".

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وظهر فى الصور التى نشرها زاهر، كلاً من الفنانة منه فضالى والفنان أحمد صفوت والفنان عمرو عبد العزيز، والكثير من اصدقائهم.

ويشارك زاهر فى بطولة فيلم "زنزانة 7" مع كل من الفنان نضال الشافعى ومنة فضالى وآخرين، ويجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، الذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور حربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، ثم بعد ذلك يرى المشاهد كيف تدخل "ناهد" المحامية، هذا الصراع، خاصة أنها تلعب شخصية محامية تلعب بالبيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة "شجن" الراقصة، والتى تلعب دورها الفنانة منة فضالى ضمن الأحداث.

سيلفى أحمد زاهر وسط أصدقائه