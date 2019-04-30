محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحيي المطربة الإماراتية أحلام، الحلقة الختامية من برنامج "الزمن الجميل"، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مايو.
وتقدم أحلام، باقة من أشهر أغانيها، في الحلقة الختامية للموسم الأول من البرنامج، الذي يعرض على شاشة أبو ظبي الإماراتية.
برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تغني في ختام "الزمن الجميل" يوم الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.