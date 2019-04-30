أحلام تغني في ختام "الزمن الجميل" يوم الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحيي المطربة الإماراتية أحلام، الحلقة الختامية من برنامج "الزمن الجميل"، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مايو.

وتقدم أحلام، باقة من أشهر أغانيها، في الحلقة الختامية للموسم الأول من البرنامج، الذي يعرض على شاشة أبو ظبي الإماراتية.

برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور.