محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روج الفنان سامح حسين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، للجزء الثاني من برنامجه "الدور على مين".
ونشر "سامح" البوستر الدعائي للبرنامج، وعلق: "في رمضان إن شاء الله، يوميا 7 ونص مساءً، والإعادة يوميا 4 مساءً على قناة تن".
يقدم سامح حسين البرنامج، مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب، حيث يقدمون مجموعة أكبر من الألعاب التي تعتمد على الخيال والارتجال، حيث تنفجر الكوميديا من خلال تلك الألعاب والمواقف المفاجئة وغير المنطقية التي يضعها أمامهم "سامح"، ليجسدوها في مواقف تمثيلية أمام الجمهور في الاستديو.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح حسين يروج للموسم الثاني من برنامجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.