سامح حسين يروج للموسم الثاني من برنامجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان سامح حسين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، للجزء الثاني من برنامجه "الدور على مين".

ونشر "سامح" البوستر الدعائي للبرنامج، وعلق: "في رمضان إن شاء الله، يوميا 7 ونص مساءً، والإعادة يوميا 4 مساءً على قناة تن".

يقدم سامح حسين البرنامج، مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب، حيث يقدمون مجموعة أكبر من الألعاب التي تعتمد على الخيال والارتجال، حيث تنفجر الكوميديا من خلال تلك الألعاب والمواقف المفاجئة وغير المنطقية التي يضعها أمامهم "سامح"، ليجسدوها في مواقف تمثيلية أمام الجمهور في الاستديو.