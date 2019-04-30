"الزوجة 18" لحسن الرداد على 11 قناة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان حسن الرداد عن القنوات العارضة لمسلسل الزوجة 18، المقرر عرضه خلال رمضان 2019.

ونشر الرداد صورة لبوستر المسلسل بجوارها القنوات العارضة، التي ضمت النهار، والقاهرة والناس، والمحور، وصدى البلد، وروتانا دراما، وأبو ظبي، والظفرة، وart حكايات، ودجلة، والرشيد، بالإضافة إلى التليفزيون المصري.

وعلق على الصورة قائلا: "بعض القنوات العارضة لمسلسل الزوجة ١٨، رمضان ٢٠١٩".

Advertisements

المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.

يذكر أن مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، ويشاركه البطولة سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحه، كوكي، إيناس كامل.

والعمل من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري، وهو من إنتاج ممدوح شاهين.