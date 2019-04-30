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أحمد زاهر يوجه رسالة شكر لأصدقائه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، رسالة شكر لأصدقائه، بعد احتفالهم ليلة أمس بعيد ميلاده.

وعلق: "أصحابي الجدعان أصدقاء العمر، طبوا عليا فجأة الساعة ١٢ بالليل وجايين يحتفلوا بعيد ميلادي، أحلى مفاجأة، فرحتوني و أسعدتوني، ربنا يخليكم ليا ويخلينا لبعض العمر كله".

أحمد زاهر من مواليد 27 أبريل 1975، له عدد من الأعمال الهامة ابرزها "العصيان"، "الحقيقة والسراب"، "حديث الصباح والمساء"، "عريس من جهة أمنية"، وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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