خاص| ملك قورة: "سوبر ميرو" مختلف شكلًا ومضمونًا عن "عزمي وأشجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قالت الفنانة ملك قورة، إنها تجسد دور "جنا"، في مسلسل "سوبر ميرو"، والتي تعد التجربة الثانية لها مع إيمي سمير غانم بعد مسلسل "عزمي وأشجان" العام الماضي، لافتة إلى وجود تيمة بينها وبين إيمي في الدراما.

وأضافت ملك، لمصراوي، أنها تواصل خلال الأيام الحالية تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة الانتهاء من التصوير في الأسبوع الأول من رمضان.

واستكملت: "مبسوطة بتجربتي في هذا المسلسل لأن الدور مختلف شكلاً وموضوعًا عن "عزمي وأشجان"، وكانت كواليس التصوير في غاية الروعة والجمال، وأتمنى أن تحقق التجربة النجاح المطلوب خاصة أن كل فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا".

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وأوضحت، أن المسلسل بسيط ومناسب للعائلات خلال الشهر المبارك، وسيحبه الأطفال؛ لسلاسة أحداثه الدرامية.

وأضافت، أن "سوبر ميرو" هو التعاون الثالث لها مع المؤلف أحمد محيي ومحمد محمدي بعد تجربتي "خلصانة بشياكة" و"عزمي وأشجان"، وكذلك التعاون الثالث مع شركة السبكي.

وعن طقوسها في شهر رمضان فقالت: "بحب أدخل المطبخ قبل المغرب عشان أضيع وقت، وبحب أقضي أغلب يومي في البيت مع عائلتي، والصيام السنادي بالنسبالي غير كل سنة، لأني هخلص تصوير بدري، ومعنديش غير عمل واحد بعكس كل سنة كنت بخلص تصوير في آخر أسبوع في رمضان".

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