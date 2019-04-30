تعرف على تفاصيل رسالة منة فضالي لجمهورها وفريق عمل قيد عائلي

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة حب لجمهورها وفريق عمل مسلسل "قيد عائلي"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت "فضالي" عبر صفحتها قائلة :"مش عارفه أقول ايه بجد كلمه شكرا قليله علي اللي جوايا بس الحقيقي ان فعلا تعبت في الدور ده

و حاولت انه يطلع كده علي قد ما اقدر شكرا لكلامكم الجميل و دعموكم ليا و إحساسي بالمسؤوليه طول الوقت".

وتابعت:"شكرا استاذي تامر حمزه بجد شكرا لكل الأصدقاء و الفانز شكرا صاحبي ايهاب فهمي اننا عاملين شغل

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صعب شكرا محمد نجاتي صديقي".

ويذكر أن "قيد عائلي" بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، دنيا عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، مريهان حسين، رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد عز، كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء ، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.