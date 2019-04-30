غدًا.. أنغام تُحيى حفلًا على مسرح البروج في ساقية الصاوي

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل كبير بمسرح البروج بساقية الصاوي، وذلك غدًا الأربعاء، الأول من مايو، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.
من المقرر أن تقدم أنغام بالحفل مجموعة من أجمل أغانيهاالتي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، مثل "يا ريتك فاهمني، مطمنة، هتقول لربنا إيه أساميك الكتيرة، هبدأ من الآخر، سيدي وصالك،
كانت أنغام أحيت، أول من أمس، حفل أعياد الربيع بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط حضور جماهيري كامل العدد.
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