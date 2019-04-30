مستشفى القوصية: "مسرح الجنوب" أعاد الحياة للمرضى

أكد الدكتور إيهاب عبدالحكم، مدير مستشفى القوصية المركزى بمحافظة أسيوط، أن العروض الفنية التى قدمها المهرجان المسرحى الرابع لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى فى المستشفى أعادت الحياة للمرضى خاصة الأطفال ورفعت من روحهم المعنوية وكذلك أهالى مدينة القوصية والعاملين بالمستشفى الذين يشاهدون هذه العروض لأول مرة فى حياتهم.

وطالب مدير المستشفى فى رسالة وجهها لإدارة

المهرجان بإقامة الفعاليات فى المستشفى طوال العام لما لها من تأثير كبير على المرضى والأهالى.

ومن جانبه قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان :"إن الفعاليات التى تم أقامتها فى المستشفيات وملاجئ الأيتام والقرى بمحافظة أسيوط حققت أهدافها واستطاعت أن تشكل من وعى

الناس الذين يشاهدون هذه الأعمال لأول مرة مضيفا أن هناك عددا كبيرا من الجهات داخل محافظة أسيوط طالبت باستمرار الفعاليات طوال العام وهو ما حفز إدارة المهرجان على تقديم بعض الفعاليات فى قرى محافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة.

كان المهرجان قد أقيم برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة أسيوط وأن للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة وريفيرا إيجيبت للتجارة والاستثمار ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.