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بدأت في التاسعة والنصف صباحا الجلسة الأولى من المؤتمر العلمي الأول بأكاديمية الفنون والذي يحمل اسم "الفن الأفريقي.. أيقونة الإبداع الإنساني" وذلك داخل قاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات داخل الأكاديمية وذلك بالسلام الجمهوري ثم كلمة من رئيس الأكاديمية الدكتور أشرف زكي.
وأدار الجلسة الأولى الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، وتضمنت الجلسة عدة محاور كان من بينها كيفية استخدام الآلات الإيقاعية الأفريقية في بعض الألحان المصرية وهي التي تحدثت فيها
المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبحضور رئيسته الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية والدكتورة إيمان مهران مقرر المؤتمر، وكل من الدكتورأحمد بدوى عميد معهد النقد الفنى الأسبق وأشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والدكتورة حنان أبو المجد عميدة معهد الكونسرفتوار، والدكتور عاطف عوض عميد معهد البالية، والدكتورة نيفين الكيلاني عميدة المعهد العالي للنقد الفني، والدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما، والدكتور مصطفي جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.
وشارك في افتتاح المؤتمر اليوم الثلاثاء عدد من الدول العربية والأفريقية منها: "السودان، المغرب، الجزائر، اليمن، وغيرها من الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح الجلسة الأولى من مؤتمر "الفن الأفريقي أيقونة الإبداع الإنساني" بأكاديمية الفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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