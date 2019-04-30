كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض مسلسل "الحرملك" على شاشة "TEN" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة "TeN" مسلسل "حرملك"، بطولة الفنانة التونسية درة، والفنان المصري أحمد فهمي، إنتاج مؤسسة "كلاكيت" للإعلام والإنتاج الفني والتوزيع وإخراج تامر إسحق في شهر رمضان المقبل.

"حرملك" مسلسل تاريخي يحكي عن قصة خيالية تدور أحداثها في القرن التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية العلية بالانهيار بسبب الديون المتراكمة وانتشار الفساد والانفلات الأمني، تدور الأحداث وتتقاطع كل الخطوط والشخصيات التي تجتمع في أحداث مشوّقة في حكاية واحدة تقودها النوازع البشرية من الحقد والطمع والكراهية إلى الخير والجمال والحب والإنسانية.

المسلسل بطولة كوكبة من النجوم في مقدمتهم جمال سليمان، درة، أحمد فهمي، باسم ياخور، سلافة معمار، سامر المصري، نبيل عيسى، محمد علاء، نهى عابدين، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، رشا بلال، عبدالهادي الصباغ، هبة نور، جيني أسبر وآخرون.