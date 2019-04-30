كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منذر رياحنة: شخصيتي في "ماذا لو" الأقرب لقلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان منذر رياحنة، عن أن شخصية "محمود"، التي سيقدمها في مسلسل "ماذا لو"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، تعد من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إذا كنت كممثل تحب الشخصية التي تؤديها، فسيقع الجمهور أيضا في حبها، ومحمود من أكثر الشخصيات قربا لقلبي، لانها شخصية ترصد الكثير من الأحداث المميزة، وتجسد جزءا من حياتي وتعيش صراعات تعكس مشاعري في بعض اللحظات من عمري".

وأضاف: "محمود نازع السواد في هذه الحياة كي يرنو مضيئا ليرفع راية الحب والوفاء".