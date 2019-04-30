أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه الأول بقبلة لزوجته ندى الكامل

على طريقته الخاصة، احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بمرور عام على زواجه من ندى الكامل.

وبمناسبة عيد زواجه الأول، نشر الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته وهو يقبلها، وعلق عليها: «عام مر وأتمنى أن نعيش ونموت سوياً».

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وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأخبار حول انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، وهذا ما نفاه الفيشاوي؛ مؤكداً أن أحوالهما على ما يرام.

وظهر الثنائي لأول مرة معاً منذ شائعات انفصالهما، وذلك من خلال صورة نشرها الفيشاوي مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، أثناء زيارتهما لوالده فاروق الفيشاوي ويحيى الفخراني في كواليس مسرحية «الملك لير»، التي تعرض حالياً على خشبة مسرح الماركي بكايرو فستيفال سيتي.