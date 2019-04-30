الجمهور يهاجم هشام عباس بسبب حفل غنائي

تعرض الفنان هشام عباس لموجة من الانتقادات والهجوم، بسبب إحيائه حفلاً غنائياً بنادي مدينة الرحاب بالقاهرة، وذلك بعد وفاة والدته بأقل من أسبوع؛ حيث أقيم عزاء والدة هشام عباس بأحد مساجد القاهرة منتصف الأسبوع الماضي، وسط حضور مكثف من نجوم الغناء والتمثيل في مصر.
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وأكد هشام عباس أنه لم يكن لديه خيار أن يعتذر عن الحفل؛ خاصة وأنه قد تعاقد عليها منذ أكثر من شهر، كما أن الشركة المنظمة للحفل قد أنفقت الكثير على الدعاية الخاصة بالحفل، هذا بجانب بيع التذاكر؛ لذلك كان يجب أن أحترم كل ذلك؛ خاصة وأن الجمهور ليس له علاقة بالظروف الشخصية التي تحدث للفنان.
وأوضح هشام، أن لقاءه بالجمهور قد أخرجه من حالة أحزانه التي سيطرت عليه خلال الفترة الماضية.
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