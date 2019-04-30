تركي آل شيخ يكتب أغاني ألبوم عمرو مصطفى الجديد كاملاً

على الرغم من انتهاء الفنان عمرو مصطفى من تسجيل أغاني ألبومه الجديد منذ نحو 3 أعوام، إلا أنه قرر أن يستبعد معظم الأغاني التي قام بتسجيلها، واستبدل بها أغانيَ جديدة.
وتعاقد عمرو مصطفى مع المستشار تركى آل الشيخ على كتابة جميع أغانى ألبومه الجديد.
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وقال تركي عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: «قريبًا ألبوم يجمعني بالملحن القدير عمرو مصطفى، من كلامي وألحانه وغنائه، بعد انقطاع ١٠ سنوات، يحمل رؤية في دماغي».
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تعاونًا بين تركي وعمرو مصطفى، في ألحان مجموعة من الأغاني للفنانين عمرو دياب، وآمال ماهر، وغيرهم من الفنانين.
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