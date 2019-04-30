تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الصور للنجمة السورية رغدة، وهي بأحد المستشفيات لإجراء عدد من الفحوصات الطبية على قلبها، الذي شعرت بإجهاد بسيط به.
وأجرت النجمة الكبيرة رغدة أشعات على القلب لدى أحد الأطباء الكبار بمصر، وطمأنها على عضلة القلب، وكانت الأشعة للاطمئنان فقط على حالتها الصحية.
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يشار إلى أن النجمة رغدة، انتهت مؤخراً من تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «الضاهر»، الذي كان مقرراً طرحه خلال الفترات الماضية، ولكنه تأجل لموسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما، من بينهم: النجم حسن يوسف، ومحمد فؤاد، وفريال يوسف، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المميزين، الذين اختارهم مؤلف العمل تامر عبدالمعنم بعناية شديدة؛ خاصة وأن المسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية بعيدة، ويتناول إحدى قضايا الجاسوسية بين مصر وإسرائيل.
وقد تم تكريم النجمة رغدة في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي الماضي، عن مجمل أعمالها، وأعربت وقتها عن سعادتها البالغة بهذا التكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار صورها بالمستشفى.. ما هي الحالة الصحية لـ "رغدة"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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