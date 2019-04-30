شيماء سيف تفكر في إجراء عملية جراحية تحوّلها إلى نسخة من هيفاء وهبي

أكدت الفنانة شيماء سيف في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، أنها لن تتردد في إجراء عملية جراحية لتكميم المعدة أو قصها، في حال وصولها الأربعين من العمر، من أجل أن تفقد وزنها، وأضافت بلهجتها الساخرة المعهودة، أن هذه العملية ستحولها إلى نسخة من هيفاء وهبي.

وسألها أديب عن رأيها في هيفاء؛ فأكدت أنها من عشاقها؛ مضيفة أنها تراها نموذجاً للأنوثة، وأجابت شيماء عن سؤال حول خضوعها لأي نظام غذائي من أجل فقدان وزنها؛ فقالت إنها فشلت في النظام الذي اتبعته لمدة أسبوعين؛ فقد عادت بوزن أكبر من السابق؛ لأنها عادت من جديد لتناول كل الأطعمة الغذائية التي تؤدي إلى السمنة.

يذكر أن شيماء سيف تشارك دنيا سمير غانم في بطولة مسلسلها الرمضاني الجديد، المقرر أن يبدأ عرضه خلال أيام مع بداية الموسم الدرامي، واستعانت شيماء بالطفل آدم الذي ظهر معها في برنامج المقالب، الذي قدمته مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً؛ مما دفعها لترشيحه للمسلسل الجديد.



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