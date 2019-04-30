هل انفصلت ريهام حجاج عن طليق ياسمين عبد العزيز بعد شهرين من الزواج؟

أثار حضور الفنانة ريهام حجاج عدداً من المناسبات الفنية والاجتماعية مؤخراً وحدها دون زوجها، الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، هل انفصلت الفنانة الشابة عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد أشهر قليلة من الزواج؟

خصوصاً أن ريهام حضرت مؤخراً حفل الفنان عمرو دياب بالجونة، وظهرت في عدد من الصور دون زوجها، كما أقامت حفلاً في منزلها حضره عدد كبير من الفنانين، قيل إنه حفل بمناسبة زواجها، لكن لم يظهر حلاوة في الصور، ونفت بعدها ريهام ما تردد حول كونه حفل زواجها؛ مما دفع البعض للحديث عن انفصالها عن زوجها بسبب غيابه عن الكثير من الصور التي تظهر فيها الفنانة الشابة.

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أحد المصادر القريبة من ريهام، أكد في تصريحات خاصة للجميلة، أن العلاقة بين ريهام وزوجها جيدة جداً، ولا توجد أية مشاكل بينهما، وأن غياب حلاوة عن الحفلات، سببه عدم رغبته في التواجد إعلامياً، وهو نفس ما كان يفعله في أثناء زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز رغم شهرتها، وأكد أن حلاوة وريهام يتواجدان سوياً في المناسبات الخاصة، أما الإعلامية فتتواجد فيها ريهام دونه.