صندوق خشبي مميز هدية مارك زوكربيرج لزوجته.. وهذه وظيفته الغريبة!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - أهدى مؤسس “فيسبوك” ​مارك زوكربيرج​ زوجته هدية مميزة وغريبة في الوقت نفسه، إذ بنى صندوقًا خشبيًا متوهجًا لمساعدة زوجته بريسيلا على النوم بشكل أفضل خلال الليل دون الحاجة إلى التحقق من هاتفها لمعرفة ما إذا كان قد حان وقت النظر إلى طفليهما.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن “صندوق النوم” يُصدر ضوءًا باهتًا للغاية بين الساعة 6 صباحًا والساعة 7 صباحًا، وهو الموعد المُتوقع أن يستيقظ طفلاهما فيه.

ونشر مارك صورة للصندوق عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وقال:”إن الصندوق لا يظهر الوقت؛ لأن ذلك سيشتتها ويعطل نومها”.

وأضاف:””لقد نجح هذا حتى الآن بشكل أفضل مما كنت أتوقع، ويمكنها الآن النوم طوال الليل”، مضيفًا أن الجهاز حظي بالفعل على إعجاب أصدقائه، قائلًا: “أنا أقوم بعمل هذا في الحال، في حال رغب رجل أعمال آخر في هذا الأمر، وبناء صناديق نوم للمزيد من الناس”!