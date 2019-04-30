كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - أكد المخرج المصري رامي امام أن والده الزعيم عادل امام بخير، وسيكمل تصوير مسلسل “فالنتينو” خلال شهر أيار المقبل على ان يعرض بعد شهر رمضان من دون تحديد موعد للعرض.
وسيغيب عادل امام لأول مرة عن سباق الدراما منذ سنوات عديدة وقد عبّر عدد كبير من جمهوره عن حزنهم واستيائهم بسبب خروج نجمهم المحبوب من سباق دراما رمضان.
يذكر ان تصوير مسلسل “فلنتينو” قد توقف بعد تدهور صحة عادل امام والعمل من تأليف ايمن بهجت قمر، انتاج تامر مرسي واخراج رامي امام.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل ” فالنتينو”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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