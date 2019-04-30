دنيا بطمة تخضع لتجميل جديد في وجهها.. فماذا فعلت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - شاركت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ متابعيها ومحبيها مراحل عنايتها ببشرتها في أحد المراكز التجميلية المختصة، إذ نشرت مجموعة من الصور المتعلقة بتلك اللحظات.

ومن الواضح أن دنيا بطمة تحرص على القيام بهذا الأمر بين الحين والآخر من أجل الحفاظ على نضارة بشرتها وجمالها.

ففي الصور التي نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت تفاصيل التجميل وطريقة العناية الدقيقة ببشرتها، وعرضت لحظة قيام الطبيبة بحقن جانب عينيها بحقن البوتوكس لحماية نفسها من ظهور التجاعيد بعد فترة من الوقت.