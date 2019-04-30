كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - على ما يبدو أن وفاة الصحافي راغد قيس أثّر كثيرا بالفنانة ​أصالة​، لتنشر منذ لحظات على إحدى صفحاتها الخاصة عير مواقع التواصل الاجتماعي: “الحياة رحله لاأحد يعلم متى تنتهي… ولاشيء يستحقّ فيها أنّ يؤخذ على محمل الكراهية أو الزعل … ولاتحتمل فكرتها الهشّه كلّ هذا الطمع والجشع والحروب الطاحنة، والعلاقات المعقدّه، والمجاملات البائسة، هي رحله بسيطه فلنرمي فيها ما لانحبّ وما لانطيق، ونختار منها مايريح البال والضّمير”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة راغد قيس.. أصالة: الحياة رحله لا أحد يعلم متى تنتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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