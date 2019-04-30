“الإنتربول” يحقق في نتائج “ذا فويس كيدز”.. ويتهم البرنامج بالتلاعب والتزوير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - فتحت القناة الروسية الأولى بالتعاون مع شركة “Group-IB” الدولية التي تتعاون مع الإنتربول، تحقيقا خاصا بعد الفوز الساحق للطفلة، ميكيللا أبراموفا، ابنة المغنية الشهيرة، ألسو، في برنامج “​ذا فويس كيدز​” يوم الجمعة الماضي في االحلقة النهائية، حيث حصلت على 56.5% من الأصوات.

وصدم المشاهدون بهذه النتيجة خاصة ان النسب كانت بعيدة جدا وكأن المنافسة لم تكن موجودة.

وذكرت القناة الأولى في بيان صحفي أن “خبراء (Group-IB) سيجرون تحقيقا مستقلا سيتم فيه تقييم مستوى أمن المعلومات لنظام فرز الأصوات كما سيقوم المتخصصون بالتحقق من جميع سجلات الأحداث المتعلقة بعمليات اختيار الفائز.