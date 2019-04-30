كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - فتحت القناة الروسية الأولى بالتعاون مع شركة “Group-IB” الدولية التي تتعاون مع الإنتربول، تحقيقا خاصا بعد الفوز الساحق للطفلة، ميكيللا أبراموفا، ابنة المغنية الشهيرة، ألسو، في برنامج “ذا فويس كيدز” يوم الجمعة الماضي في االحلقة النهائية، حيث حصلت على 56.5% من الأصوات.
وصدم المشاهدون بهذه النتيجة خاصة ان النسب كانت بعيدة جدا وكأن المنافسة لم تكن موجودة.
وذكرت القناة الأولى في بيان صحفي أن “خبراء (Group-IB) سيجرون تحقيقا مستقلا سيتم فيه تقييم مستوى أمن المعلومات لنظام فرز الأصوات كما سيقوم المتخصصون بالتحقق من جميع سجلات الأحداث المتعلقة بعمليات اختيار الفائز.
كانت هذه تفاصيل خبر “الإنتربول” يحقق في نتائج “ذا فويس كيدز”.. ويتهم البرنامج بالتلاعب والتزوير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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