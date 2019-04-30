نهاية صادمة مع “آريا ستارك” للحلقة الثالثة من “صراع العروش”

متابعة بتجــــــــــــرد: عُرضت فجر اليوم الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل الدراما والفانتازيا “صراع العروش Game Of Thrones” باسم “ذا لونج نايت”، وذلك من أصل 6 حلقات لهذا الموسم، وتحتوي السطور التالية على حرق لأحداث الحلقة من إنتاج قناة “HBO”.

تركزت الحلقة حول ملحمة معركة وينترفيل، التي أسفرت عن إجابة واحدة من أهم الأسئلة التي شغلت بال المتابعين لمدة طويلة، من الذي سيقدم على قتل “النايت كينج”؟

عندما كانت الكفة في صالح جيش الموت “وايت ووكرز”، وكان الجميع على شفا حفرة من السقوط في هاوية الخسارة، “آريا ستارك” التي تلعب دورها “ميسي وليامز” قتلت “النايت كينج” في نهاية صادمة من الدقيقة الـ82 من الحلقة الأطول في السلسلة الكاملة.

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كانت اللحظات الأخيرة من “فارسة الممالك السبع” أظهرت اثنين من جنرالات “الوايت ووكرز” مع حشد غفير من الجنود خارج وينترفيل، لكن “النايت كينج” وتنينه “فريسيون” لم يظهرا أبدا.

افتتاحية الحلقة عرضت مفاجأة للمتابعين، هي عودة الساحرة الحمراء “ميليساندرا”، التي لم تظهر منذ وقوفها في دراغون ستون في الحلقة الثالثة من الموسم السابع، عندما قالت إنها ستعود إلى ويستروس للمرة الأخيرة، لإشعال النار في سيوف قبائل الدوثراكي لمجابهة جيش الموتى في مشهد ملحمي، والنيران بحسب الأحداث تُعد إحدى نقاط ضعفه، وبهذا تكون “ميليساندرا” أوفت بوعدها لسير دافوس، وقالت له إنها ستموت بحلول الفجر، وتحقق ذلك عندما أزالت عنها طوقها السحري لتلقى مصرعها الذي تأجل طويلا.