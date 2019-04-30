فيفي عبده: تحديت نفسي في “مملكة الغجر”.. وشخصيتي مفاجأة

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة فيفي عبده ، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل “مملكة الغجر”، الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، عبر شاشة “روتانا دراما”.

وأكدت “فيفي”، في تصريحات خاصة بها، أنها تحدت نفسها لإنجاز هذا العمل وتقديمه بشكل مختلف تمامًا عما ظهرت عليه من قبل، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل ستكون مفاجأة للجمهور وجديدة عليها لم تقدمها من قبل ولم تقترب حتى من بعض شخصيات السيدة الشعبية التي سبق وقدمتها.

وأضافت: “عندما عرض عليّ المؤلف محمد الغيطي والمخرج عبد العزيز حشاد المشاركة في العمل وافقت على الفور قبل قراءة كافة حلقات المسلسل”.

وتابعت: “بالرغم من ضيق الوقت وتوقع البعض بعدم اللحاق بالموسم الرمضاني، إلا أنني أرى مجهودًا كبيرًا داخل موقع التصوير لإنجاز كم كبير من الحلقات خلال الأيام الجارية”.

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وأشارت الفنانة فيفي عبده، إلى أنها تقضي أكثر من 15 ساعة بموقع التصوير، وهذالم تفعله من قبل في أي عمل، حتى أنها أصبحت تنام بالسيارة في طريق عودتها للمنزل من الإرهاق الشديد الذي تعاني منه أثناء التصوير.

واختتمت “فيفي” تصريحها قائلة: “كل هذا سيكون في مصلحة العمل الذي أتمنى له كل النجاح والتوفيق، خاصة وأن أبطاله لديهم حماس كبير لتقديم هذه الحالة الدرامية المميزة للجمهور على الشاشات”.

وتواصل فيفي عبده، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “مملكة الغجر”، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة “روتانا دراما”، مع عدد من نجوم الدراما، من بينهم حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وميار الغيطي، وسامح الصريطي، وسهر الصايغ، وأحمد كرارة، وحازم سمير، وسيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.