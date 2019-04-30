القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاطمة النوالي رئيسة المهرجان
كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن استحداث مسابقة جديدة للفيلم الروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، إن إضافة الأفلام الروائية القصيرة لمسابقات مهرجان الدار البيضاء تأتي في إطار التوسع في فعاليات المهرجان، فضلا عن أهمية الإنتاج العربي من الأفلام الروائية القصيرة، والتي أصبحت حاضرة بقوة في المهرجانات الدولية، موضحة أن المهرجان سيعرض الأفلام الروائية القصيرة التي لا تزيد مدتها على 30 دقيقة.
وأشارت" النوالي" إلى أن المهرجان سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الثانية، موضحة أن المهرجان يسعى لعرض أهم ما أنتجته السينما العربية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عقد دورته الأولى في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، فيما تم تعديل الموعد هذا العام ليعقد في شهر أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يستحدث مسابقة للأفلام القصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.