مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يستحدث مسابقة للأفلام القصيرة

كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن استحداث مسابقة جديدة للفيلم الروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، إن إضافة الأفلام الروائية القصيرة لمسابقات مهرجان الدار البيضاء تأتي في إطار التوسع في فعاليات المهرجان، فضلا عن أهمية الإنتاج العربي من الأفلام الروائية القصيرة، والتي أصبحت حاضرة بقوة في المهرجانات الدولية، موضحة أن المهرجان سيعرض الأفلام الروائية القصيرة التي لا تزيد مدتها على 30 دقيقة.

وأشارت" النوالي" إلى أن المهرجان سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الثانية، موضحة أن المهرجان يسعى لعرض أهم ما أنتجته السينما العربية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عقد دورته الأولى في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، فيما تم تعديل الموعد هذا العام ليعقد في شهر أكتوبر.