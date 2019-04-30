المصارع جون سينا ينضم لفريق عمل Fast & Furious 9

يترقب عشاق سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة طرح الجزء التاسع منه الذي حُدد له موعد للعرض خلال عام 2020 المقبل بمشاركة جميع نجومه السابقين.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن هذا الجزء المرتقب من أفلام Fast & Furious، يرجح أنه سيكون الجزء الأخير من هذه السلسلة المطولة.

وكشف نجم الفيلم الأول "فان ديزل" عبر فيديو قصير نشره على حسابه الخاص على موقع أنستقرام، عن انضمام نجم جديد لفريق عمل الفيلم، وهو نجم المصارعة الحرة "جون سينا".

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وحسبما ذكر الموقع الأمريكي فإن هذا الإعلان من جانب ديزل، يعظم من الشائعات التي ترددت حول غياب النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة عن هذا الجزء، على خلفية خلافات نشبت بينه وبين النجم فان ديزل في الأجزاء السابقة.

وظهر سينا في الفيديو الذي نشره فان ديزل على صفحته الخاصة على أنستقرام، موجها التحية لجميع عشاق هذا العمل السينمائي الذي استمر نجاحه لأكثر من 10 سنوات.



