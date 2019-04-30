وفاة جون سينجلتون أول مخرج أسود رشح لأوسكار عن 51 عاما

توفي جون سينجلتون مخرج فيلم "بويز إن ذي هود"، الإثنين، في مستشفى بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، عن 51 عاما.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أفراد من عائلته قولهم إنه نقل إلى المستشفى في 17 أبريل/نيسان بعد إصابته بقصور في القلب، وتوفي نتيجة وقف العلاجات التي كانت تبقيه اصطناعيا على قيد الحياة.

وقال توماس شلامه، رئيس جمعية المخرجين الأمريكيين، في بيان: "انفطرت قلوبنا حزنا لهذه الخسارة".



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وجون سينجلتون، المولود سنة 1968، أول مخرج أسود رشّح لجائزة أوسكار في فئة الإخراج عام 1992، عن فيلم "بويز ان ذي هود" إنتاج 1991، ويتناول انتشار العصابات في لوس أنجلوس والعنف الكامن في أحياء المدينة التي يقطنها السود، والاستخدام الاعتباطي للعنف من الشرطة.

وكان سينجلتون في 22 من العمر عندما أخرج عمله الذي أحدث صدمة في المجتمع، وشكّل محطة بارزة في تاريخ سينما السود.

وغرّد المخرج الأمريكي جوردن بيل: "ارقد بسلام يا جون سينجلتون، أنا مفجوع بهذا النبأ، فقد كان سينمائيا جريئا ومصدر إلهام، وغيّرت رؤيته المعادلة برمّتها".

وبعد "بويز ان ذي هود"، تولّى سينجلتون إخراج "تو فاست تو فيوريوس" (2003)، الذي يعدّ أكبر نجاح تجاري له، فضلا عن نسخة مستعادة من "شافت" (2000) و"فور براذرز" (2005) و"هايير ليرنينج" (1995).