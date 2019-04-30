قصي خولي يحتفل مع عائلته بهذه المناسبة

شارك الممثل السوري قصي خولي متابعيه عبر حسابه على موقع انستغرام، خبرًا مميزًا، مفاده تخطي خولي حاجز الـ3 مليون متابع على هذه المنصة للتواصل الاجتماعي.

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وقد نشر قصي صورة له، شكر من خلالها المتابعين على محبتهم وثقتهم به وبالاعمال التي يقدمها، وارفق الصورة بالتعليق التالي: “ثلاثة ملايين متابع صار عدد عائلتنا.. شكرا لله اولا.. ولمحبتكم ودعمكم الدائم ..بوساتي لعيونكن .. الله ولي التوفيق”.

وقد تفاعل المتابعون مع نجمهم المفضل، حيث وجهوا التهنئة متمنين له المزيد من النجاح والتألق في اعماله كافة.

الجدير بالذكر أن قصي سيطل على جمهوره في شهر رمضان المبارك، ضمن مسلسل “خمسة ونص”، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر، حيث سيشارك في البطولة الى جانب قصي كل من الممثل السوري معتصم النهار والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بالاضافة الى نخبة من نجوم الفن والتمثيل ابرزهم رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل وغيرهم، وسيعرض المسلسل على شاشة الـMTV اللبنانية وmbc4 وقنوات أخرى.