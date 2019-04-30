هل يُعيدُ "حدوتة مُرّة" غادة عبد الرازق لمجدها رغم الاخفاقات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرّت الفنانة المصريّة، غادة عبد الرازق، في عدّة إخفاقات طوال الأعوام الماضية، ويأمل جمهورها هذا العام، أنْ تعود بقوّة من خلال مسلسها الجديد، "حدوتة مُرّة".

وكانت قمّة نجاح عبدالرازق في الدراما، مرتبطة بعملها مع السيناريست، أيمن سلامة، والمخرج محمد سامي، في مسلسلي "مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة"، وكانت خسارتها كبيرة، بعد انفصالها عنهما في عام 2013، بعد خلافات وقعتْ بينهم.

وعلى الرّغم من أنّ عبدالرازق حافظتْ خلال السّنوات الأخيرة على ظهورها بشكلٍ أفضل، لكنّها لم تُراعِ اختيار العمل، والدور الذي يتناسب مع إمكانيّاتها التمثيليّة، ومستواها الفنيّ.

https://www.instagram.com/ghadaabdelrazek/

واعتقد جمهور عبد الرازق، أنّها لن تخوض السّباق الرّمضانيّ لهذا العام، وذلك بسبب عدم شراء القنوات الفضائيّة مسلسلها "حدوتة مُرّة"، وكانت الممثلة المصريّة، قد أعلنتْ منذ فترة، أنّها تتعرّض لمؤامرة من قبل شركة (إعلام المصريين)، المملوكة للمنتج تامر مرسي، واتّهمت الشّركة، بأنّها تحاول ابعادها من السّباق الرّمضانيّ.

ولكن في اللّحظة الأخيرة، انقذتها قناة "القاهرة والناس"، واشترتْ المسلسل ليعود مرّة أخرى للسّباق.

وما بين معجب بها، ومنتقد لها؛ نجحتْ عبدالرازق في إثارة الجدل بمجرّد أنْ طرحتْ البرومو الرّسميّ، عبر صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، سواء بسبب إطلالتها، أو بسبب القصّة المختلفة عمّا قدّمته في السّابق.

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وظهرتْ غادة عبد الرازق بشكل امرأة ريفيّة، وذلك في إحدى الصّور التي نشرتها من كواليس المسلسل، حيث إنّها ارتدتْ الجلابية مع غطاء رأس.

الجدير ذكره، أنّ مسلسل "حدوتة مُرّة" من بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تراجيديّ دراميّ، حول "مُرّة" وهي امرأة تعيش حياة مختلفة وهادئة، ليظهر ما يهدّد حياتها ومستقبلها، فكيف ستحافظ على حياتها.

لكنّ السّؤال هنا، هل تعود غادة إلى القمّة مرة أخرى، في ظلّ غياب عدد من أبرز المنافسين، مثل يسرا، ويحيي الفخراني، ونيللي كريم، ويوسف الشريف، وعادل إمام؟

يُذكر، أنّ "إخفاقات" غادة توالتْ في السّينما أيضًا، بعد انفصالها عن المخرج خالد يوسف، فعلى الرّغم من موهبتها الكبيرة، إلا أنّ غادة عبد الرازق ربّما تحتاج دائمًا إلى مخرج ناضج يستغلّ موهبتها بالشّكل السّليم، بحسب رأي جمهورها.