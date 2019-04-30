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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنّانة السّوريّة، رغدة، لوعكة صحيّة شديدة، عقب تصويرها حلقة من برنامج "شيخ الحارة"، المقرّر عرضه في رمضان المُقبل، وتقدّمه الإعلاميّة، بسمة وهبة، عبر شاشة القاهرة والنّاس.
وأعلنتْ بسمة وهبة، مقدّمة البرنامج، عن كواليس ما حدث من خلال صورة لها، نشرتها عبر "إنستغرام"، برفقة رغدة، وهما في كواليس تصوير الحلقة، مؤكدًة، أنّ الفنّانة رغدة، تحتاج للدّعاء.
وأرفقتْ الإعلاميّة تعليقًا على الصّورة قالت: "ألف سلامة عليكي وربنا يقومك بالسلامة، برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء".
وتابعتْ مقدّمة "شيخ الحارة"، قائلة: "سلامتك من الآه، والله يا جماعة ما جيت جنبها ده أنا حتى دلعتها في الحلقة؛ لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا".
وبدتْ رغدة بملامح مختلفة، إذْ ظهرتْ علامات تقدّم العمر على وجهها، كما بدتْ شاحبة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغدة تتعرّض لوعكة صحيّة في كواليس تصوير "شيخ الحارة".. وتحتاجُ الدّعاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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