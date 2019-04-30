رغدة تنفي تعرضها لأزمةٍ صحية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نفت الفنانة القديرة رغدة ما تردد عن تعرضها لوعكةٍ صحية ألزمتها الفراش مؤكدة على أن حالتها الصحية كالقنبلة "Bomb"، وأكدت في تصريحٍ لـ""الخليج 365"" أنها متواجدة في منزلها وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي. وذلك بعد ساعات من انتشار أخبار عن تعرّضها لإزمةٍ صحية طارئة على خلفية تدوينة منسوبة لحساب الاعلامية بسمة وهبه تفيد بأن رغدة بحاجة للدعاء.

الجدير بالذكر أنها حلت ضيفة على "وهبه" في الموسم الثالث من برنامجها "شيخ الحارة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة قناة القاهرة والناس.

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