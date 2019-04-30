تفاصيل أحداث مسلسل "الزوجة 18" للفنان حسن الرداد

ينتظر جمهور الدراما العربية في إطار اجتماعي كوميدي، عرض مسلسل "الزوجة 18" على قناة "روتانا دراما"، في رمضان المقبل.

يؤدي دور البطولة في "الزوجة 18" النجم حسن الرداد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتورط كرجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة، بسبب تعدد زيجاته.

تشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18" كوكبة من نجوم الدراما والكوميديا منهم، ناهد السباعي، وشيماء سيف، وسلوى خطاب، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، ومحمود الليثي، وآية سماحة، وكوكي، وإيناس كامل، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد أبوالسعد، وخالد أبوبكر، ووليد أبوالمجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

وخاض الفنان حسن الرداد الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل الكوميدي "عزمي وأشجان"، الذي شاركت في بطولته زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان سمير غانم، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وبدرية طلبة، وملك قورة، وإخراج إسلام خيري، ومن تأليف ورشة كتابة، وإنتاج أحمد السبكي.

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