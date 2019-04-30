دارين حمزة تُعبِّر عن سعادتها بعضويّة لجنة تحكيم أفلام سينما الشّباب

أعربتْ الفنّانة اللّبنانيّة دارين حمزة، عن سعادتها بوجودها في عضويّة لجنة تحكيم أفلام سينما الشّباب، ضمن المهرجان الذي تقيمه وزارة الثّقافة السّوريّة.

وأوضحتْ دارين أنّ وجودها يعني لها الكثير من النّاحية الفنيّة، وناحية دعم المواهب الفنيّة الشّابة التي رأتْ عبر مشاهدتها لبعض الأفلام أنّها ستحظى بمستقبل فنيّ جيّد.

وأكّدتْ الفنّانة اللّبنانيّة أنّها ستطلّ على جمهورها بعد رمضان المُقبل، من خلال مسلسل "فرصة أخيرة"، إخراج فهد ميري، الذي تؤدّي بطولته إلى جانب الفنّان، محمد الأحمد، إضافة إلى نُخبة من الفنّانين السّوريّين.

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