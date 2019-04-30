رانيا يوسف تُشارك مُعجبيها احتفالها بعيد شم النسيم

هنّأت الممثلة المصرية رانيا يوسف معجبيها بحلول شم النسيم، والذي يوافق الإثنين، بإطلالة مثيرة.
وشاركت "يوسف" صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي مرتدية "هوت شورت" على البحر في أحد الأماكن السياحية.
ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وتمنّت فيه لجمهورها عيد شم نسيم سعيد.
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يذكر أن رانيا يوسف حرصت على حضور حفل غنائي أحياه المطرب المصري عمرو دياب في مدينة الجونة الجمعة 26 نيسان/أبريل، لمناسبة احتفالات شم النسيم، اندمجت في وصلة رقص وغناء مع الممثلة المصرية غادة عادل.
يذكر أن رانيا يوسف أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
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