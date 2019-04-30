عاصي الحلاني يُؤكّد أنّ أهمّ مميّزات الرجل الشرقي احترامه للمرأة

أكّد الفنّان اللّبنانيّ عاصي الحلاني، أنّ من أهمّ مميّزات الرّجل الشّرقيّ احترامه للمرأة، لافتًا إلى أنّه يتعامل معها على أنّها أساس المنزل.

وأوضح المطرب اللّبنانيّ، خلال مقابلة تلفزيونيّة ببرنامج "Carpool Karaoke Arabia"، الذي يقدّمه هشام الهويش، أنّه يرفض أنْ يستغلّ الرّجل أيّ نوع من أنواع الرّومانسيّة، كي يضحك على زوجته.

وأضاف عاصي أنّه يحترم زوجته، كوليت الحلاني، كثيرًا، ويستشيرها في جميع الأمور، وتكون استشارتها صادقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّها تستشيره في كلّ أمورها أيضًا.

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وكشف عاصي الحلاني، خلال المقابلة، عن تحضيره لأغنية جديدة يستعدّ لطرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم "الوطن"، لافتًا إلى أنّها ستكون من الأغاني التي يفتخر بها وهي من ألحانه، وكلمات الشّاعر، عمر الفرا.

وتقول كلمات الأغنية: "طيور البر تلف الكون وتعاود لأرض اللي هاجرت منه، والسمك تعبر خليج الموت قبل الموت وتعاود مكامنها، إلا الناس عجيبة الناس تعيش الغربة بالغربة ولا تذكر مواطنها، الوطن يابني شبيه الأم إن رادت ترضع وتفطم، وإن رادت توهب وتحرم بأي حالة اسمها الأم...".

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وتهرّب عاصي الحلاني من الإجابة عن النّجم العراقيّ الذي سيلبّي دعوته على العشاء، من بين كاظم الساهر، ماجد المهندس، حاتم العراقي؟ فقال: "على حسب اللي هيعزمني الأول".

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