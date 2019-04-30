شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كليب أغنية "كلة بالأونطة" فى مسلسل "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمى لقناة الحياة على اليوتيوب، أمس الاثنين، كليب أغنية مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، بعنوان "كله بالأونطة" من غناء أوكا وأورتيجا.

تدور أحداث العمل حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

ومسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.