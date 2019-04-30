شكرا لقرائتكم خبر عن الاسطورة لا تنتهى .. سيلفستر ستالون بدون "دوبلير" فى Rampo 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 38 سنة، عاشت أسطورة "رامبو" داخل سيناريوهات العديد من الكتاب، لتطرح 7 أجزاء نجحت فى حصد شعبية كبيرة جداً للممثل العالمى سيلفستر ستالون.

ولم يتوقف ستالون عن استكمال مسيرة الأسطورة القتالية، ويخوض الفترة الحالية تدريبات شاقة من أجل تصوير الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة الذى يأتى بعنوان Rambo V والمقرر عرضه نهاية العام الجارى فى دور العرض السينمائى.

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ونشر ستالون مقطع فيديو من كواليس تصويره للجزء الجديد عبر حسابه الشخصى، ليظهر ملامح "رامبو" مثل الجزء الأول للسلسلة على حد وصفه بأنه مصنوع يدوياً، بمشاركة فريق عمل رائع، ليظهر ستالونى بدون دوبلير فى أماكن التصوير بالرغم من سنه الذى تجاوز الـ 71 عاما.

تدور أحداث فيلم Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يكسب لقمة عيشه من التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة؛ حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.