شكرا لقرائتكم خبر عن من السينما للمستشفى.. فتاة تنهار بسبب مشاهدتها فيلم Avengers: End game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلى ميل تقريرا عن نقل "شياو لى"، والتى تبلغ من العمر 21 عاما من دور العرض السينمائى فى مدينة نينجبو بالصين إلى المستشفى، وذلك بعد مشاهدتها لفيلم Avengers: Endgame، حيث وصلت إلى المستشفى وهى تعانى من البكاء الشديد وصعوبة فى التنفس ناجمة عن شدة البكاء دون توقف، تأثرا بأحداث الفيلم الذى يحقق نجاحا كبيرا حول العالم.

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الفيلم تدور أحداثه عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.