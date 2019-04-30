صناع السينما يودعون جون سينجلتون برسائل مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى نخبة من السينمائيين والمواقع العالمية، المخرج والمنتج الأمريكي، جون سينجلتون، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين بعد دخوله في حالة غيبوبة إثر تعرضه لسكته دماغية مفاجئة.

وكتب عدد من المشاهير والجماهير المحبة للمخرج الأمريكي رسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، سبايك لي، بوستر فيلمه "Boyz n the Hood" ونعاه قائلاً: "لقد رحلت، ولكن ستبقى أعمالك خالدة".

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والنجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، ريجينا كينج نعته: "استرح يا صديقي، أحد أعظم المخرجين، شكرًا يا الله لمباركتنا بهذه الهدية"، والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، جوردان بيل، كتب: "ارقد في سلام، من المؤسف سماع الخبر، لقد كان فناناً شجاعاً وملهمًا حقيقيًا، رؤيته غيرت كل شيء".

كما نعاه المخرج المكسيكي، جويرمو ديل تورو: "ارقد في سلام أيها الرجل الطيب، الرجل الطيب الذي كان صديقاً لكل المخرجين"، إلى جانب النجم الأمريكي صامويل ال جاكسون: "خسرت صديقي جون سينجلتون، لقد أفسح الطريق لعدد من الموهوبين والمخرجين الشباب، وكان دائماً ما يتسم بالصدق، لقد رحلت مبكراً".

إلى جانب نعيه من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، والتي نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أصغر مخرج يرشح لجائزة الأوسكار، كان ملهمنا جميعاً، جون سينجلتون سنفتقدك بشدة".