فيديو: إعلان الحلقة الرابعة من الموسم الثامن لـGame of Thrones

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:30 صباحاً - طرحت شبكة HBO فيديو الإعلان الدعائي الخاص بالحلقة الرابعة من الموسم الأخير لمسلسل Game of Thrones.

ويستعرض الفيديو استعدادات كل من "دينيريس تارجاريان"، و"سيرسي لانستر" للحرب القادمة، حيث تتنافس كل منهما على عرش الممالك السبع.

كما يظهر في الإعلان دينيريس تارجاريان وهي تقول: "لقد فزنا بالحرب الكبرى، والآن سنفوز بالحرب الأخيرة"، فيما تتوعد "سيرسي لانستر" بتمزيقها إربًا.

شاهدوا فيديو إعلان الحلقة الرابعة:



يُذكر أنه بعد انتهاء الحلقة الثالثة من Game of Thrones بموسمه الثامن، تصدّر هاشتاغ #Game of Thrones لائحة الأكثر بحثًا في السعودية والعديد من دول العالم، وسط اهتمام كبير من عشاق المسلسل الأشهر عالميًّا.

وحرص المشاركون على الاحتفاء بحلقات season 8 من مسلسل Game of Thrones، حيث تفاعلوا مع المشهد الذي جمع نجمة المسلسل Arya مع the Night King، لتنتقل أجواء هذا المشهد إلى صفحات السوشيال ميديا.

يشار إلى أنّ الموسم الثامن يتألف من ست حلقات طويلة، تتجاوز مدة بعض الحلقات الساعة الواحدة، وسوف يشهد معركة ضد جيش الموتى، استغرق تصويرها قرابة الشهرين من التصوير الليلي في الهواء الطلق، وأسابيع من التصوير داخل الاستوديو حتى اكتملت، ويبدأ الموسم الثامن مع وصول Daenerys وجيشها إلى Winterfell، وهناك يحدث اختلاط مثير لشخصيات لم يسبق أن التقى بعضها من قبل، وذلك أثناء استعدادهم لمواجهة جيش الموتى، كما سيعود جميع أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين إلى هذه السلسلة النهائية من المسلسل، لكن لا يمكن التأكيد من الذي سوف يظل على قيد الحياة.

