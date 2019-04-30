صبحي عطري : مايا دياب الأهضم.. ناصيف زيتون متخفظ وأحلام الاكثر عفوية

ميرنا وليد - بيروت - إعلامي ذكي جداً برز في الكتابة وتقديم البرامج وكمراسل قريب من الفنانين، على الرغم من جرأة أسئلته إلا أنه فرض احترامه على كل العاملين في الوسط. إنه صبحي عطري الذي عرفتموه عبر محطة الـMbc وبرنامجي ET وحالياً Trending، فأصبح من أحب الوجوه على المشاهد الذي ينتظر مقابلاته.

وكان لموقع الفن حديثاً ممتعاً معه ليخبرنا عن تجربته في هذا المجال:

يقال إن مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب لماذا اخترتها ؟

أية مهنة في العالم لها متاعبها إلا أن الصحافة تتضمن متاعب أكثر من غيرها أما اختيارها كان لأنها شغفي في الحياة.

أي فنان قمت بمقابلة معه وكانت الأفضل في مسيرتك ؟

هناك العديد من المقابلات التي حفرت في ذاكرتي، منها مع الممثلين الكبار ​سهير البابلي​ و سعيد صالح ومحمد صبحي. أما على صعيد الفن أتذكر أن مقابلتي مع الفنانة ​سميرة سعيد​ كانت مميزة إذ استطعت أن أجعلها تقول أموراً لم تكن قد كشفت عنها في السابق.

مع أي فنان تطمح لمقابلة معه ولم تحصل عليها بعد؟

للحقيقة هناك 3 فنانين لم أحصل على مقابلة معهم، وهم الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​ و بالطبع مع ​السيدة فيروز​. أحب أن أحاور عمرو وجوليا لأنهما فنانان ناجحان، إلا أن الجمهور لا يعرف الكثير عن شخصيتهما الحقيقية وكيف يفكران، وهناك جوانب ليست واضحة بعد للناس لذلك أحب أن أقابلهما.

اليوم اصبحت تمتلك عدداً كبيراً من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أنك تخطيت بعض الفنانين هل تعتبر نفسك نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي؟

لا أحب كلمة "نجم" وأعتبر نفسي ناجحاً في عملي وعلى هذا الاساس يحب الناس أن يعرفوا أكثر عني ويتابعون أعمالي . يمكنني أن أقول أنني شخص مؤثر ولذلك أتولى إدارة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسي، وأرد على أسئلة الناس الذين يحبون التواصل معي.

أية فنانة تمتلك أكبر قاعدة جماهرية ؟

هذا الأمر يختلف بين فنانة وأخرى، فمنهن من تمتلكن عدداً كبيراً من المتابعين إلا أنهن لا تتواصلن معهم. لكنني أرى أن الفنانة أحلام هي الأكثر عفوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتفاعل كثيراً مع متابعيها.

من هو "أهضم" فنان والأكثر مرحاً في المقابلات؟

أشعر أن لقاءاتي مع ​مايا دياب​ هي الأكثر مرحاً وأحبها كثيراً و"دمها خفيف" وأجوبتها حاضرة دائماً لأنها ذكية، ونحن صديقان لذلك يكون هناك نوع من الكيمياء بيننا.

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من هو الفنان الذي يتحفظ كثيراً في الإجابة على الاسئلة؟

الفنان الذي يتحفظ كثيراً عن الاجابة على الاسئلة هو ناصيف زيتون.

الممثلة التي تنقذ اي عمل بوجودها؟

اعتقد أن حضور الممثلة منى واصف يزيد كل عمل قيمة كبيرة ويرفع من شأنه.

مسلسل الهيبة في هذا الجزء مع الممثلة ​سيرين عبد النور​ هل سيحصد نجاح الجزء الأول؟

لم أتابع صراحة مسلسل الهيبة لكي أعرف أي جزء سينجح أكثر من الجزء الآخر، إلا أنني أتوقع أن يحصد الجزء الثالث نجاحاً كبيراً بوجود الفنانة سيرين عبد النور التي تمتلك جماهيرية كبيرة.

مع اقتراب شهر رمضان أي مسلسل ستتابعه بشغف؟

على صعيد الأعمال اللبنانية – السورية سأشاهد مسلسل "خمسة ونص" للممثلة ​نادين نسيب نجيم​ والممثلين ​قصي خولي​ و​معتصم النهار​، ومسلسل "الكاتب" للممثل ​باسل خياط​ و​دانييلا رحمة​. أما على صعيد المسلسلات المصرية لم أقرر بعد لكن في طبيعة الحال سأتابع كل الأعمال خصوصاً ان برنامج "Trending" لن يتوقف في شهر رمضان.

هل تندم على مقابلة أجريتها في السابق؟

لا أندم على أية مقابلة أجريتها في السابق إلا أنني أحياناً أعيد النظر في الأسئلة التي طرحتها، وأقول يا ريتني سألت هذا السؤال أو قلت ذلك.

إلى أي حد قد تتجرأ في طرح الأسئلة وهل تخاطر بعلاقتك مع أية فنانة من أجل السكوب؟

أمتلك الجرأة لأطرح الأسئلة الصعبة إلا أنني أقوم بذلك بطريقة لطيفة وأتجنب جرح مشاعر الطرف الثاني أو الأذية، وهناك فنانون يتحسسون من الأسئلة وقد يحزنون بسببها ولا يكلموني لفترة، لكن بعدها يتفهمون موقفي وسؤالي وعلى هذا الأساس أضع الفنان في صورة الأسئلة التي سأطرحها كنوع من الاحترام.

من ينافسك اليوم من الإعلاميين في الوسط؟

لا أفكر في موضوع المنافسة وأرى تجارب الآخرين وأحترمها إذ لكل منهم ميزة معينة، ولا أريد أن أنافس أحداً أذ أن عملي يتمحور حول القيام بعدة أمور فأنا مراسل ومقدم برامج ومعد وأقوم بالمونتاج.

طرحت كتاباً في الأسواق تحت اسم "سفينة روح" كيف كانت التجربة .. ألم تخف من القيام بهذه الخطوة؟

طرحت الكتاب لأنني أنا شخصياً أكتب من زمان وكان يجب أن أصدر كتاباً يتضمن كتاباتي، ولم أخف لأنها كانت خطوة شخصية ولم أبغَ منها الربح المادي، وقد حقق الكتاب نجاحاً في دول الخليج لكنه توزع بشكل خاطئ، إذ تم التركيز على تلك الدول فحتى ببلدي سوريا ليس موجوداً، وبعض الأقسام فيه ستتحول إلى مسلسلات أو أفلام قصيرة.