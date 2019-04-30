خاص بالفيديو-ختام اللحام: الناس أصبحت تناديني "بدر" وانتظروني في "الهيبة 3" و"راحوا"

ميرنا وليد - بيروت - بعد تكريم الممثلة ​ختام اللحام​ عن مجمل أعمالها في حفل جوائز ​الموركس دور​ 2019، لفتت الأنظار الى أهم الأدوار التي أدّتها في مسيرتها المهنية وما تعني لها خصوصاً بعد تلقيها أصداء الجمهور.

كما لفتت الإنتباه الى مشاركتها في مسلسل "ثواني" وأشارت الى مدى تفاعل الناس مع شخصيتها "بدر" في العمل.

وتحدّثت عن أبرز الأعمال التي تشارك فيها في المرحلة المقبلة وخلال شهر رمضان المبارك.

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يذكر أن الممثلة اللبنانية ختام اللحام قد شاركت مؤخراً في مسلسل "ثواني "، من إخراج ​سمير حبشي​ وكتابة ​كلوديا مارشيليان​ وبطولة ​ريتا حايك​ و​عمار شلق​ و​رودريغ سليمان​ و​فادي إبراهيم​ و​نيكولا مزهر​.