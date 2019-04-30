ميرنا وليد - بيروت - لازال الفنان ​أدهم نابلسي​ يتابع تحضيراته الجديدة لاغنية منفردة جديدة وبعد ان حقق نجاحا كبيرا في اغنية هوي الحب واشرف فيها على تحقيق 100 مليون مشاهدة بأشهر قليلة يصعب الاختيار للخطوة المقبلة الا انه يؤكد في حديث خاص أنه لن يصدر حاليا اية اغنية حتى فترة ما بعد شهر رمضان المبارك ، فسيقضي هذا الشهر مع العائلة من ثم يعود لاستئناف نشاطه الفني وعلى ما يبدو انه وجد اغنية بمستوى هوي الحب ويكشف تفاصيلها قريبا.

واعتبر أدهم ان "هوي الحب" اغنية رومنسية بإمتياز لكن يمكن لشخص ان يشعر حين يسمعها إما بالكثير من السعادة إما بالضعف أمام الحب. "هو الحب" شكلت حالة خاصة من محبة الناس لهذه الاغنية. وفي مسيرة أدهم مجموعة من الأغاني الناجحة هي "النهاية السعيدة" و"حب السيطرة" و"ما بشبع منك" و"حدك الكون" و"كيف بحبك هيك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ماذا عن جديد أدهم نابلسي بعد "هوي الحب"؟!خاص الفن- ميرنا شلفون ناقمة وتكشف عن عمرها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.