ما ننتظره في الحلقة الرابعة للموسم الأخير من "صراع العروش"

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وجاءت مجريات الحلقة منذ بدايتها على غير المتوقع، لما شهدته من تشويق واتقان في تصوير المعارك، حتى نهايتها التي كانت كما تمنى الجميع بنهاية ملك الظلام، على يد شخصية آريا ستارك التي أصبحت الآن أهم شخصية في العمل التليفزيوني بموسمه الأخير.

وفي نهاية الحلقة قدمت شبكة HBO إعلان تشويقي للحلقة الرابعة، التي ستشهد توجيه الاهتمام على سيرسي لاينستر، لاتمام مهمة استرداد العرش الحديدي من جديد.