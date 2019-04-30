كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما ننتظره في الحلقة الرابعة للموسم الأخير من "صراع العروش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بثت فجر أمس الاثنين الحلقة الثالثة من الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، والتي كانت مرتقبة بشدة لما شهدته من تحديدا لمصير أكبر اعداء شخصيات المسلسل وهو ملك الظلام.
وجاءت مجريات الحلقة منذ بدايتها على غير المتوقع، لما شهدته من تشويق واتقان في تصوير المعارك، حتى نهايتها التي كانت كما تمنى الجميع بنهاية ملك الظلام، على يد شخصية آريا ستارك التي أصبحت الآن أهم شخصية في العمل التليفزيوني بموسمه الأخير.
وفي نهاية الحلقة قدمت شبكة HBO إعلان تشويقي للحلقة الرابعة، التي ستشهد توجيه الاهتمام على سيرسي لاينستر، لاتمام مهمة استرداد العرش الحديدي من جديد.