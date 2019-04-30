كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم وصفها بالأعظم في تاريخ المسلسل.. انتقادات للحلقة الثالثة من "صراع العروش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت فجر أمس الاثنين الحلقة الثالثة من الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، والتي كانت مرتقبة بشدة لما شهدته من تحديدا لمصير أكبر اعداء شخصيات المسلسل وهو ملك الظلام.

Advertisements

وجاءت مجريات الحلقة منذ بدايتها على غير المتوقع، لما شهدته من تشويق واتقان في تصوير المعارك، حتى نهايتها التي كانت كما تمنى الجميع بنهاية ملك الظلام، على يد شخصية آريا ستارك التي أصبحت الآن أهم شخصية في العمل التليفزيوني بموسمه الأخير.

وانتهت الحلقة برحيل عدد مميز من نجوم المسلسل مثل آل مورمونت، وثيون جريجوي، كما ستكمل شخصية دانيريس تارجيريان كفاحها لاسترداد العرش بتنين واحد فقط.

ورغم كل هذه الاحداث الرائعة، إلا أن شبكة HBO المنتجة للعمل، تلقت العديد من الشكاوى بخصوص هذه الحلقة لكثرة المشاهد المظلمة بها، وعجزهم عن المتابعة بصورة جيدة.