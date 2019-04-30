الحلقة الثالثة من "صراع العروش" الموسم الثامن.. الحرب الكبرى كما تمنى المعجبين

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وجاءت مجريات الحلقة منذ بدايتها على غير المتوقع، لما شهدته من تشويق واتقان في تصوير المعارك، حتى نهايتها التي كانت كما تمنى الجميع بنهاية ملك الظلام، على يد شخصية آريا ستارك التي أصبحت الآن أهم شخصية في العمل التليفزيوني بموسمه الأخير.

وانتهت الحلقة برحيل عدد مميز من نجوم المسلسل مثل آل مورمونت، وثيون جريجوي، كما ستكمل شخصية دانيريس تارجيريان كفاحها لاسترداد العرش بتنين واحد فقط.